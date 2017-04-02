«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РФПЛ

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча проходила в столице Татарстана и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голы в ворота казанской команды забили нападающий Артем Дзюба на 36-й минуте матча и полузащитник Данни на 40-й.

На данном этапе «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата (42 очка), «Рубин» расположился на 10-й строчке (27 очков).

В следующем туре «Зенит» 7 апреля примет у себя махачкалинский «Анжи», «Рубин» днем позже сыграет на выезде с томской «Томью».