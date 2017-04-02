ЦСКА обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1

Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в столице и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Голы в ворота самарской команды забили полузащитники Александр Головин на 16-й минуте матча и Бибрас Натхо на 48-й. Голом в составе «Крыльев Советов» отличился нападающий Кристиан Паскуато на 73-й минуте.

Победа позволила ЦСКА сравняться по очкам с санкт-петербургским «Зенитом» и занять вторую сточку в турнирной таблице (42 очка). «Крылья Советов» расположились на предпоследней, 15-й строчке (16 очков).

В следующем туре «Крылья Советов» 8 апреля примут у себя пермский «Амкар», ЦСКА в этот же день сыграет на выезде с «Краснодаром».