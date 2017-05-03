Трое российских легкоатлетов признались в допинге

Российские легкоатлеты Юлия Чермошанская, Анна Омарова и Сослан Цирихов добровольно признались в употреблении допинга, сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

19 апреля пресс-служба федерации сообщила о добровольном признании в допинге пяти легкоатлетов. Речь шла об Анне Булгаковой (метание молота), Антонине Кривошапка (бег), Евгении Колодко (толкание ядра), Вере Ганеевой (метание диска) и Дмитрии Стародубцеве (прыжки с шестом).

Добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА. У всех спортсменов был обнаружен запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон.