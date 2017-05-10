Пушкинский музей продлил выставку «Сокровища Нукуса» из-за зрительского интереса

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина продлил на три недели выставку «Сокровища Нукуса» из-за большого зрительского интереса. Выставка продлена до 30 мая. В экспозиции представлено около 200 произведений живописи и графики авангардного и поставангардного периодов в советском изобразительном искусстве, а также предметы археологии из национального декоративно-прикладного музея искусств Каракалпакии (Узбекистан). Куратор выставки Анна Чудецкая сообщила ранее ТАСС, что в его коллекцию вошли также произведения 1920–1930-х гг. так называемого туркестанского авангарда, проникнутые пафосом созидательных послереволюционных перемен в Средней Азии, но по каким-то причинам не востребованные советской властью, а также работы художников-шестидесятников.