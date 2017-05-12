Москвичей предупредили о возможной гололедице 12 мая

Начавшийся в четверг дождь со снегом в Москве принес в регион почти 22% от месячной нормы осадков, сообщили «РИА Новостям» в погодном центре «Фобос». За сутки выпало 11 мм осадков – максимальное значение для всего региона, отметили синоптики.

Синоптики предупредили москвичей о возможной гололедице 12 мая, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные «Фобоса». «Столбики термометров в Москве пока остановились на отметке в плюс 7,2 градуса. В такой ситуации осадки ограничивают видимость, а на дорогах и тротуарах очень скользко. Будьте осторожны!» – отметили в центре.