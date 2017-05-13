Сборная России по хоккею разгромила команду Словакии со счетом 6:0

Российская сборная по хоккею обыграла национальную команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча проходила в немецком Кельне и завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян (3:0, 2:0, 1:0).

Шайбы в ворота словаков забили Евгений Дадонов (дважды), Андрей Миронов, Никита Кучеров, Иван Телегин и Владислав Гавриков.

Это пятая победа России на чемпионате мира 2017 г. Ранее российская сборная обошла команды Швеции, Италии, Германии и Дании. Пока Россия занимает первое место в своей группе, в другой группе лидирует Канада.

В следующий раз российские хоккеисты сыграют со спортсменами из Латвии, матч начнется в 21.15 мск 15 мая.