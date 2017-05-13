«Локомотив» разгромил «Оренбург» в матче РФПЛ

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в столице и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Голы в ворота «Оренбурга» забили нападающий Да Силва Феррейра Арикленес Ари на 37-й и 50-й минутах матча, защитник Тарас Михалик на 72-й и полузащитник Тавареш Мануэл Энрике Фернандеш на 85-й минуте.

На данном этапе «Локомотив» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата (39 очков), «Оренбург» расположился на 13-м месте (26 очков).

В следующем туре «Оренбург» 17 мая примет «Уфу», «Локомотив» в этот же день сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом».