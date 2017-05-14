«Томь» уступила «Тереку» в матче РФПЛ

Томский футбольный клуб «Томь» проиграл грозненскому «Тереку» в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Томске и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Голы в ворота томской команды забили полузащитник Игорь Лебеденко на 60-й минуте матча и нападающий Вье Аблае Мбенг на 62-й. Единственный мяч в ворота «Терека» забросил полузащитник Руслан Салахутдинов на 80-й минуте.

На данном этапе «Терек» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата (45 очков), «Томь» расположилась на последней 16-й строчке (14 очков).

В следующем туре «Терек» 17 мая сыграет в гостях с московским «Спартаком», «Томь» в этот же день примет у себя самарские «Крылья Советов».