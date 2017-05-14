«Уфа» обыграла «Анжи» со счетом 2:1

Футбольный клуб «Уфа» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в столице Башкортостана и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Голы в ворота «Анжи» забили полузащитник Дмитрий Стоцкий на 34-й минуте матча и нападающий Кехинде Фейи Фатаи на 90-й. Единственный мяч «Уфе» забросил нападающий Филипп Будковский на 41-й минуте.

Победа позволила «Уфе» сместить московский «Локомотив» и занять 7-е место в турнирной таблице чемпионата (39 очков), «Анжи» расположился на 12-й строчке (30 очков).

В следующем туре «Анжи» 17 мая примет у себя «Ростов», «Уфа» в этот же день сыграет на выезде с «Оренбургом».