«Ростов» обыграл «Рубин» со счетом 4:2

Футбольный клуб «Ростов» обыграл казанский «Рубин» в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Голы в ворота казанской команды забили нападающий Сердар Халил Азмун на 7-й и на 51-й минутах матча, полузащитники Дмитрий Полоз на 19-й и Телло Кристиан Фернандо Нобоа на 73-й минуте. Голами в составе «Рубина» отличились полузащитник Янн Жерар М'Вила на 75-й и нападающий Максим Канунников на 87-й минуте.

Победа позволила «Ростову» увеличить очки до 45 (6-е место) и войти в тройку претендентов на участие в Лиге Европы. За 4-е место он поборется с «Краснодаром» (46 очков) и грозненским «Тереком» (45 очков). «Рубин» занимает 9-е место (35 очков).

В следующем туре «Рубин» 17 мая примет у себя московский ЦСКА, «Ростов» в этот же день сыграет на выезде с махачкалинским «Анжи».