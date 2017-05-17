Название для «Зенит-арены» выберут болельщики

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что название для стадиона на Крестовском острове выберут болельщики. «Решение о названии будет приниматься по результатам опроса общественного мнения. Может, назовут «Зенит», может - «Стадион имени Кирова», – написал Албин в Twitter.

Ранее Албин заявил, что на стадионе ко 2 июня будут завершены все работы, в том числе по адаптации, испытаниям и созданию временной инфраструктуры. Он напомнил, что дедлайн для передачи стадиона оргкомитету «Арена 2018» - 10 июня, и добавил, что «для внутреннего пользования дата немножко другая».