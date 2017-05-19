В Москве обнаружили деревянную мостовую XVII века

Археологи обнаружили на Большой Лубянке деревянную мостовую XVII в. и брусчатку XVIII в. Находки были сделаны во время работ по ремонту водопровода и водостока, сообщается на сайте мэрии.

В ходе майских наблюдений за ремонтными работами также были найдены мелкие предметы: лошадиные подковы и обувные набойки XVII-XIX вв., медные монеты, гвозди и керамика XVIII-XX вв.

Во время прокладки подземной кабельной канализации вдоль Старой площади археологи нашли следы засыпанных рвов XVI в., относящихся к защитным сооружениям стены Китай-города, говорится в сообщении.