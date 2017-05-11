Археологи обнаружили пять тайных комнат в Китайгородской стене в Москве

В Китайгородской стене в центре Москвы обнаружили пять тайных комнат. Об этом сообщил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев. По его словам, в этом нет ничего удивительного. «Крепость большая, подкопы, тайные комнаты нельзя было делать часто, чтобы не ослабить конструкцию стены. Но их делали так, чтобы можно было вести прослушку», — сказал Кондрашев. Он добавил, что одна из комнат будет открыта для посетителей.

В конце марта у основания Китайгородской стены была обнаружена первая тайная слуховая комната (слух). Как правило, такое помещение одной из стен примыкало к внешней стороне крепостного сооружения. Человек, находившийся в слуховой комнате, подслушивал неприятеля и передавал данные начальству. Строительство слухов было распространено в XVI в.