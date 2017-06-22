Сборные Германии и Чили сыграли вничью

Футболисты сборных Германии и Чили сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, сообщает Р-Спорт. Встреча группы В, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 1:1. У чилийцев на 6-й минуте отличился Алексис Санчес, забивший 400-й мяч в истории Кубков конфедераций. Немцы ответили точным ударом Ларса Штиндля на 41-й минуте.

После этой встречи в турнирной таблице группы B продолжает лидировать команда Чили с 4 очками в активе, опережающая немцев за счет лучшей разницы мячей («+2» против «+1»). Сборные Австралии и Камеруна имеют в активе по 1 очку.

В следующем матче турнира чилийцы сыграют 25 июня со сборной Австралии в Москве на стадионе «Спартак», а немцы в тот же день встретятся с камерунцами в Сочи на стадионе «Фишт». Обе встречи начнутся в 18:00 по московскому времени.