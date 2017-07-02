Португалия обыграла Мексику в матче за 3-е место Кубка конфедераций

Сборная Португалии обыграла национальную команду Мексики в матче за 3-е место Кубка конфедераций. Встреча проходила в Москве на стадионе «Спартак» и завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев.

Победитель определился в овертайме. На 54-й минуте матча защитник сборной Португалии Луиш Нету забил гол в собственные ворота. Португальцы отыгрались на 91-й минуте, гол забил защитник Пепе. На 104-й минуте полузащитник Адриен Силва реализовал пенальти.

Лучшим игроком матча признан мексиканский вратарь Гильермо Очоа. Сегодня в 21.00 мск состоится финальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили.