Инфантино: мы написали новую страницу истории футбола в России
- Мария Буравцева,
- Александр Губский
- / Ведомости
Президент FIFA Джанни Инфантино сообщил, что 14 матчей Кубка конфедераций в России посетили 528 377 болельщиков, в среднем каждый матч посещало 37 741 человек. Об этом он заявил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Все билеты на финал и матч за 3-е место проданы. Ожидается, что число болельщиков превысит 600 000.
Вице-премьер России, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, в свою очередь, сообщил, что возможностью безвизового въезда для болельщиков воспользовались более 27 000 иностранцев. Вице-премьер отметил, что паспорт болельщика зарекомендовал себя неплохо — это не только контроль, но и разные услуги, например, бесплатный проезд для болельщиков между городами, принимающими турнир. Паспортом воспользовались 27 000 человек.
Глава оргкомитета Алексей Сорокин сказал, что этот турнир развеял опасения о проведении в России крупных мероприятий. По его словам, к публичному Wi-Fi подключилось более 45 000 болельщиков, через сеть было прокачано 3,5 Тб трафика, что соответствует 1,5 млн селфи.
Инфантино высоко оценил уровень организации Кубка конфедераций в России. «Во время подготовки к турниру нам говорили, что команды не поедут в Россию, что в России никому не будет дела до футбола, нам говорили о хулиганах, о насилии, о расизме. Мы слышали, что инфраструктура не готова. Но ничего этого не было. Инфраструктура прекрасна, вся организация на высшем уровне. Безвизовый въезд, бесплатные поезда между городами для болельщиков — во многих странах этого не было. Если это проблемный турнир, то я хочу, чтобы у нас все турниры были такими проблемными», — сказал президент FIFA.
Фанаты Кубка конфедераций
По мнению Инфантино, «мы написали новую страницу истории футбола в России, включая запуск системы видео просмотров». Он считает, что она зарекомендовала себя очень хорошо. По словам президента FIFA, в шести играх после просмотра видео рефери изменяли решения. «Я не вижу никаких причин, чтобы система видео просмотров не была внедрена на матчах чемпионата мира», — добавил Инфантино.
Отвечая на вопрос, продолжит ли FIFA проведение Кубка конфедераций в будущем или турнир в России станет последним, Инфантино сказал, что FIFA будет анализировать будущее Кубка конфедераций: «Мы приняли решение увеличить число участников ЧМ с 32 до 48 команд. Мы будем также анализировать и другие соревнования под эгидой FIFA, после чего примем решение».
Завтра в Петербурге состоится финальный матч турнира, за главный трофей сыграют сборные Германии и Чили. Перед финалом состоится церемония закрытия, в которой примут участие Полина Гагарина, Егор Крид и другие исполнители.