Инфантино: мы написали новую страницу истории футбола в России

Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент РФС Виталий Мутко Артем Коротаев / ТАСС

Президент FIFA Джанни Инфантино сообщил, что 14 матчей Кубка конфедераций в России посетили 528 377 болельщиков, в среднем каждый матч посещало 37 741 человек. Об этом он заявил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Все билеты на финал и матч за 3-е место проданы. Ожидается, что число болельщиков превысит 600 000.

Вице-премьер России, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, в свою очередь, сообщил, что возможностью безвизового въезда для болельщиков воспользовались более 27 000 иностранцев. Вице-премьер отметил, что паспорт болельщика зарекомендовал себя неплохо — это не только контроль, но и разные услуги, например, бесплатный проезд для болельщиков между городами, принимающими турнир. Паспортом воспользовались 27 000 человек.

Глава оргкомитета Алексей Сорокин сказал, что этот турнир развеял опасения о проведении в России крупных мероприятий. По его словам, к публичному Wi-Fi подключилось более 45 000 болельщиков, через сеть было прокачано 3,5 Тб трафика, что соответствует 1,5 млн селфи.

Инфантино высоко оценил уровень организации Кубка конфедераций в России. «Во время подготовки к турниру нам говорили, что команды не поедут в Россию, что в России никому не будет дела до футбола, нам говорили о хулиганах, о насилии, о расизме. Мы слышали, что инфраструктура не готова. Но ничего этого не было. Инфраструктура прекрасна, вся организация на высшем уровне. Безвизовый въезд, бесплатные поезда между городами для болельщиков — во многих странах этого не было. Если это проблемный турнир, то я хочу, чтобы у нас все турниры были такими проблемными», — сказал президент FIFA.

Фанаты Кубка конфедераций

Евгений Разумный / Ведомости С 17 июня по 2 июля 2017 г. Россия принимает Кубок конфедераций - футбольный турнир, проводимый за год до чемпионата мира в будущей стране-хозяйке 1/12 Евгений Разумный / Ведомости Болельщики перед матчем Чили — Камерун 2/12 Евгений Разумный / Ведомости Заявки на получение паспортов болельщика - FAN ID - подали жители более чем 1700 населенных пунктов России, сообщили "Интерфаксу" в Минкомсвязи 3/12 Евгений Разумный / Ведомости Паспорт болельщика - обязательный документ для посещения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 г., который необходимо получить после покупки билета на матч 4/12 Евгений Разумный / Ведомости Болельщик на Кубке конфедераций 5/12 Евгений Разумный / Ведомости Иностранным болельщикам при предъявлении FAN ID разрешен безвизовый въезд в Россию 6/12 Евгений Разумный / Ведомости Болельщики сборной Камеруна 7/12 Евгений Разумный / Ведомости Болельщик на Кубке конфедераций 8/12 Евгений Разумный / Ведомости Наличие паспорта болельщика позволит зрителям турнира комфортно и быстро пройти на стадионы, а также спланировать передвижение по стране с учетом бесплатных маршрутов, передает "Интерфакс" 9/12 Евгений Разумный / Ведомости Болельщики на Кубке конфедераций 10/12 Евгений Разумный / Ведомости Накануне и во время проведения любого матча (всего на два дня) решением городских властей запрещена продажа алкоголя (кроме пива в пластиковой таре) рядом со стадионами 11/12 Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС Болельщик сборной на Кубке конфедераций 12/12

По мнению Инфантино, «мы написали новую страницу истории футбола в России, включая запуск системы видео просмотров». Он считает, что она зарекомендовала себя очень хорошо. По словам президента FIFA, в шести играх после просмотра видео рефери изменяли решения. «Я не вижу никаких причин, чтобы система видео просмотров не была внедрена на матчах чемпионата мира», — добавил Инфантино.

Отвечая на вопрос, продолжит ли FIFA проведение Кубка конфедераций в будущем или турнир в России станет последним, Инфантино сказал, что FIFA будет анализировать будущее Кубка конфедераций: «Мы приняли решение увеличить число участников ЧМ с 32 до 48 команд. Мы будем также анализировать и другие соревнования под эгидой FIFA, после чего примем решение».

Завтра в Петербурге состоится финальный матч турнира, за главный трофей сыграют сборные Германии и Чили. Перед финалом состоится церемония закрытия, в которой примут участие Полина Гагарина, Егор Крид и другие исполнители.

Россия выбыла из Кубка конфедераций