В Петербурге прошла церемония закрытия Кубка конфедераций

На стадионе «Санкт-Петербург» завершилась церемония закрытия Кубка конфедераций. Режиссер-постановщик церемонии Феликс Михайлов отправил зрителей в путешествие по истории футбола и Кубка конфедераций. Николай Цискаридзе показал русский балетный класс и выступил в роли учителя балерины Анны Павловой. Футболисты Алексей Смертин и Александр Кержаков показали вместе с массовкой первый футбольный матч в России в 1897 г.

Затем танцоры и певцы представили все страны - победительницы Кубка короля Фахда и Кубка конфедераций за всю его историю — Аргентину (1992), Данию (1995), Бразилию (1997, 2005, 2009, 2013), Мексику (1999), Францию (2001 и 2003).

Главный трофей турнира – Кубок конфедераций – на поле вынес бразильский футболист Роналдо.

Закончилась церемония песней Полины Гагариной и DJ Smash «Команда-2018», посвященной 6000 волонтеров Кубка. Но церемония прошла, как и открытие, при полупустых трибунах. Хотя уже известно, что все билеты на финальный матч Германия — Чили, который состоится в 21.00 мск, проданы.