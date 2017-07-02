Германия выиграла Кубок конфедераций

Сборная Германии обыграла национальную команду Чили в финальном матче Кубка конфедераций. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на «Зенит-арене» и завершилась с минимальным счетом – 1:0 – в пользу немецкой сборной.

Единственный гол в ворота чилийцев забил полузащитник Ларс Штиндль на 20-й минуте. Сборная Германии не проиграла ни одного матча на Кубке конфедераций-2017.

Бронзовым призером турнира стала сборная Португалии, обыгравшая команду Мексики со счетом 2:1.

Стадион «Санкт-Петербург» на финальном матче посетили 57 268 человек.