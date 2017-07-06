Росгидромет прогнозирует теплую погоду в Москве с 9 июля

Теплая погода вернется в Москву 9 июля, заявил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. В этот день ожидается до +20 градусов. Перед этим в столице ожидаются три холодных дня.

Сегодня, 6 июля, в Москве, по словам Цыганкова, будет «относительно тепло», завтра похолодает до 17-18 градусов. «Мы предполагаем, что это последние три холодных дня перед наступлением тепла», — сказал Цыганков.

Замначальника ситуационного центра ведомства отметил, что теплая погода, которая придет после холодов, не означает «абсолютно солнечной погоды». «Остается вероятность локальных гроз и ливней», — добавил он.