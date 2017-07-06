Минспорт признал киберфутбол официальным видом спорта

Министерство спорта России официально признало новую дисциплину футбола - интерактивный футбол (киберфутбол). Об это говорится в сообщении Российского футбольного союза (РФС).

«РФС уже начал работу по подготовке первого в истории официального всероссийского массового соревнования по интерактивному футболу (киберфутболу). Развитие новой дисциплины предполагается в активном сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России. Также в рамках Комитета РФС по разновидностям футбола был создан подкомитет по интерактивному футболу, чья работа будет направлена на развитие новой дисциплины», – рассказал генеральный директор союза Александр Алаев.