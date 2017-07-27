Россия не будет переименовывать синхронное плавание

Министр спорта Павел Колобков заявил, что в России синхронное плавание не изменит название. «Думаю, для нас не имеет значения, как оно будет называться. Если к нам не обратится международная федерация [с просьбой о переименовании], то всегда будет называться синхронным», - сказал он.

Колобков напомнил, что за рубежом и гимнастика называется артистической, а в России - спортивной.

Ранее Международная федерация плавания приняла решение о переименовании синхронного плавания в артистическое.