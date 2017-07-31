Лос-Анджелес достиг соглашения с МОК о проведении Игр-2028

Власти Лос-Анджелеса и руководство Международного олимпийского комитета договорились о проведении в городе Летних Олимпийских игр 2028 г., пишет The LA Times. Об этом изданию рассказал источник. По его словам, официально о достигнутых договоренностях будет сообщено позднее.

Помимо этого Лос-Анджелес претендовал и на проведение Летней Олимпиады в 2024 г. Но, скорее всего, как пишет издание, в этой гонке победит Париж.

Как уточняет газета, Лос-Анджелес в третий раз примет Олимпийские игры. Ранее они проходили в городе в 1932 и 1984 гг. Игры-1984 запомнились тем, что их бойкотировали СССР и большинство социалистических стран.

Последний раз США принимали Летнюю Олимпиаду в 1996 г. в Атланте.