Премьера «Маленьких трагедий» Серебренникова состоится в ранее заявленные сроки

Домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова не повлияет на дату премьеры его нового спектакля в «Гоголь-центре» и в целом на работу театра, заявляют в учреждении.

«Премьера спектакля Кирилла Серебренникова "Маленькие трагедии" состоится в ранее заявленные даты - 15,16 и 17 сентября, а также 28 и 29 октября 2017 г.», - говорится в сообщении на сайте театра в пятницу.

Отмечается, что афиши на сентябрь и октябрь также остаются без изменений.

В «Гоголь-центре» сообщили, что благодарны всем за поддержку. «Мы благодарим всех наших зрителей, друзей и партнеров за поддержку. Для нас невероятно важны ваши слова и поступки», - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу стало известно, что съемки фильма «Лето» о рок-музыканте Викторе Цое Серебренникова будут заморожены. Создатели картины пришли к мнению, что закончить фильм без Серебренникова невозможно.

23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на театральный проект «Платформа». Режиссер в суде заявил о невиновности. Он назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать.