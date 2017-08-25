Адвокаты обжаловали домашний арест Серебренникова

Защита обжаловала домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова. «В Басманном суде зарегистрированы апелляционные жалобы адвокатов, представляющих интересы обвиняемого Серебренникова, на постановление суда об избрании последнему меры пресечения в виде домашнего ареста», - сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Дата рассмотрения жалобы еще не определена.

Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов пояснил, что защита будет просить отменить домашний арест и назначить «любую меру, не связанную с лишением свободы».

Режиссера подозревают в организации хищения 68 млн руб., Серебренников свою вину не признал. 23 августа Басманный суд Москвы отправил режиссера под домашний арест. Серебренников отбывает его в своей квартире на Пречистенке, ему запрещено пользоваться интернетом, мобильной связью, стационарным телефоном, отправлять и получать телеграммы, кроме исключительных случаев.