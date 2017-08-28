Менее чем за сутки на Москву выпала пятая часть месячной нормы дождей

Менее чем за 24 часа с вечера воскресенья на базовой метеостанции на ВДНХ зафиксировано выпадение 16 мм осадков, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро.

«Это составляет почти 21% нормы осадков для августа в Москве», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что дожди в столичном регионе продолжатся и во вторник, однако они уже не будут носить столь интенсивный характер.

Вместе с тем в метеобюро добавили, что с начала августа в столице выпало порядка 55 мм дождей, что значительно меньше нормы, которая составляет 77 мм.