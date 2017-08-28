МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Московском регионе в ближайшие часы

В понедельник и в ночь на вторник в Москве и Подмосковье ожидаются сильный дождь и шквалистый ветер, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления МЧС по Москве.

«В Москве и Московской области ожидается местами сильный дождь, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с», - сказали в МЧС.

Во время непогоды возможно затруднение движения транспорта и увеличение числа ДТП, промыв грунта, повреждения линий электропередачи и повал деревьев, отметили в ведомстве.