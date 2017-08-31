Гендиректором РУСАДА стал Юрий Ганус

Новым гендиректором Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стал Юрий Ганус. Его кандидатура была одобрена на общем собрании учредителей агентства, рассказал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

В наблюдательный совет организации ранее были направлены резюме более 700 кандидатов на должность гендиректора РУСАДА. Из общего числа претендентов было отобрано шесть человек, с каждым из них наблюдательный совет провел беседы в начале недели.

Ганус заявил, что намерен вернуть доверие к РУСАДА. «Задача - возвращение [российских] спортсменов на международные соревнования. Нужна интеграция РУСАДА в международную среду. Возвращать доверие», - сказал он.

Ганус выразил надежду, что РУСАДА станет организацией, на которую можно равняться. «Нужно выполнить задачи, которые ставит перед нами WADA, требования обоснованные, спроектировать работу на всю территорию России, на все возрастные категории спортсменов», - добавил Ганус.

РУСАДА до сих пор не полностью восстановлено в правах, но ему было предоставлено право на тестирование и планирование допинг-проб. В сентябре РУСАДА предстоит пройти аудит Всемирного антидопингового агентства (WADA). Окончательное решение о восстановлении в правах РУСАДА может быть принято в ноябре.