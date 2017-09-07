В Федерации тяжелой атлетики назвали сплетнями информацию об отстранении россиян от ЧМ

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов назвал сплетнями информацию об отстранении россиян от чемпионата мира. Соревнования пройдут в американском Анахайме с 27 ноября по 5 декабря 2017 г.

«Не занимайтесь сплетнями. Решение об отстранении с чемпионата мира может принимать только исполком или конференция международной федерации. Исполком пройдет 30 ноября», – заявил Агапитов.

Ранее портал Inside the Games сообщил, что российской сборной по тяжелой атлетике могут запретить участвовать в ЧМ из-за допинговых нарушений.