Inside the Games сообщил о возможном отстранении российских тяжелоатлетов от ЧМ-2017

Допинговые нарушения могут стать причиной запрета российской сборной по тяжелой атлетике на участие в чемпионате мира-2017, сообщает портал Inside the Games со ссылкой на свои источники. Такие же меры могут быть приняты в отношении еще восьми успешных сборных - Казахстана, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Украины, Турции и Китая.

Чемпионат пройдет в американском Анхайме с 28 ноября по 5 декабря. Ранее предполагалось, что он состоится в Малайзии.

Окончательное решение об отстранении сборных будет принято специальной комиссией, в которую войдут президент Федерации тяжелой атлетики Германии Кристиан Баумгартнер, вице-президент Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) Хосе Кинонес и член ее исполнительного совета Майк Ирини. Им предстоит подготовить итоговый доклад. Решение будет озвучено на внеочередном заседании исполнительного совета IWF, который пройдет 30 сентября - 1 октября. Срок запрета на участие может составить 1 год.

Нарушения были выявлены в ходе проверок проб спортсменов, взятых на олимпиадах 2008 и 2012 г. У России обнаружено 10 положительных проб, однако, отмечает портал, ее атлеты уже были наказаны отстранением от олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 г.