В лонг-лист «Русского Букера» вошли 19 романов

Организаторы «Русского Букера» сообщили, что в лонг-лист премии вошли 19 романов. Всего было номинировано 80 произведений, допущено до конкурса - 75.

Среди номинантов этого года – Владимир Медведев («ЗАХХОК»), Дмитрий Новиков («Голомяное пламя»), Александр Мелихов («Свидание с Квазимодо»), Елена Чижова («Катаист»), Михаил Гиголашвили («Тайный год»).

Всего в лонг-лист могут войти до 24 произведений. «Мы сочли, что далеко не все романы могли быть включены в лонг-лист и не гнались за 24 допустимыми авторами», - пояснил член жюри, поэт и прозаик Петр Алешковский на пресс-конференции.

Еще один член жюри, лауреат премии «Русский Букер - 2015» Александр Снегирев, сказал, что ему бы хотелось видеть в «длинном списке» больше участников: «Я бы включил 30-35 человек. При этом список 2017 г. я считаю очень насыщенным и богатым».

Координатор премии Игорь Шайтанов уверен, что «по характеру и тематике романов такого разнообразия, как в этом году, у "Русского Букера" еще не было».

«Короткий список» из шести финалистов премии жюри объявит 26 октября. Имя лауреата будет названо 5 декабря. Лауреат «Русского Букера» получит 1 500 000 руб., финалисты премии – по 150 000 руб.