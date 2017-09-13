Сборная России обыграла команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета

Сборная России обыграла команду Греции в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу. Встреча проходила в Стамбуле. Счет по ее окончанию - 74:69. Самым результативным игроком матча был защитник российской сборной Алексей Швед, набравший 26 очков.

В полуфинале российская команда 15 сентября сыграет с победителем встречи между сборными Италии и Сербии.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф проходят в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.