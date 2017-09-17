«Рубин» уступил «Уралу» в матче РФПЛ

Казанский футбольный клуб «Рубин» уступил екатеринбургскому «Уралу» в матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча проходила в столице Татарстана и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в ворота казанской команды забил полузащитник Эрик Бикфалви на 87-й минуте матча.

На данном этапе «Рубин» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата (14 очков), «Урал» расположился на 9-й строчке (13 очков).

В следующем туре «Урал» 24 сентября примет у себя «Тосно», «Рубин» на следующий день сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».