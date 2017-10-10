Умер целитель и экстрасенс Аллан Чумак

Умер популярный в конце 80-х целитель и экстрасенс Аллан Чумак, проводивший сеансы терапии по телевизору. О его смерти в Facebook в ночь на 10 октября сообщил его друг журналист Дмитрий Гордон. Он уточнил, что Чумак умер 9 октября в Москве в возрасте 82 лет. Агентству ТАСС эту информацию подтвердил сын Чумака Дмитрий.

Чумак был тележурналистом, затем называл себя экстрасенсом, пытался участвовать в выборах в Госдуму и писал книги.

Он окончил журфак МГУ и Государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). С 1965 г. он работал на телевидении спортивным комментатором, затем – редактором в Главной редакции телеинформации АПН. С 1983 г. работал в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР. В конце 1980-х он начал проводить телевизионные сеансы, во время которых молчал, делая руками пассы и шевеля губами. Телезрителям предлагалось ставить у экранов сосуды с водой или, например, мазями, которые за время сеансов «заряжались».

Приостановить эту деятельность Чумаку пришлось после приказа Минздрава, который ограничил нетрадиционные методы лечения.

В 2000 г. Аллан Чумак баллотировался в Самарской области в Госдуму и набрал чуть больше 3% голосов.

В 2000-х гг. Чумак выпустил книги «Тем, кто верит в чудо», «Исцеляющая сила внутри вас», «Книга-экстрасенс. Практические приемы по исцелению себя и своих близких».