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Умер продюсер группы AC/DC Джордж Янг

Ведомости
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Музыкант, продюсер AC/DC Джордж Янг умер в возрасте 70 лет, сообщает The Guardian.

Джордж Янг, брат основателей AC/DC Ангуса и Малькольма Янгов, был участником австралийской рок-группы Easybeats и соавтором их хита Friday on My Mind. Джордж также был соавтором международного хита Love Is in the Air.

Смерть музыканта подтвердили в австралийской звукозаписывающей студии Alberts. «Джордж был пионером, который вместе с близкими друзьями Гарри Вандой и Тедом Альбертом создал новое звучание для австралийской музыкальной индустрии», отметили в компании.

«С болью в сердце мы должны объявить о том, что нас покинул наш любимый брат и наставник Джордж Янг. Без его помощи и руководства не было бы AC/DC», – говорится на сайте группы.

Недвижимость
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Москва впервые обогнала Подмосковье по числу новостроек

Ведомости
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По итогам III квартала 2017 г. на первичном рынке Москвы (в старых границах) в продаже находилось 2,85 млн кв. м жилья. В то же время объем предложения на первичном рынке Московской области (в зоне до 30 км от МКАД) составил 2,77 млн кв. м., подсчитали аналитики компании «Миэль-Новостройки». Впервые в истории современного рынка недвижимости объем предложения в Подмосковье стал меньше объема в старых границах Москвы.

Для сравнения, по итогам I полугодия 2015 г. в Московской области предложение более чем в 2 раза превышало столичные объемы – 3,82 млн кв. м против 1,26 млн кв. м, соответственно.

«Дело в том, что на первичном рынке Московской области наблюдается низкая девелоперская активность – некоторые проекты на время откладываются, другие пересматривают объемы выхода, разбивают комплексы на большее количество очередей. К тому же застройщики по максимуму концентрируются в ближайшей зоне от столицы, где покупательский спрос стабилен, поэтому сейчас в поясе до 5 км от МКАД реализуется 44% предложения», – комментирует генеральный директор компании «Миэль-Новостройки» Наталья Шаталина.

Бизнес
Новости

Авиакомпанию airBaltic могут полностью приватизировать

ТАСС
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Латвийский авиаперевозчик airBaltic может быть полностью приватизирован, сообщил информагентству LETA государственный секретарь Министерства сообщения (транспорта) Латвии Каспарс Озолиньш. Сейчас 80% акций авиакомпании принадлежит государству.

По его словам, если инвестор, который получает в собственность все государственные доли, выполняет условия, то почему бы не приватизировать компанию полностью. «Это будет только способствовать развитию компании и значительно уменьшит риск того, что придется использовать деньги налогоплательщиков», - считает он.

Ранее государство поручило министерству найти до 3 ноября стратегического инвестора для авиакомпании. Поступившие предложения будут проанализированы и в ближайшее время направлены правительству, говорит Озолиньш.

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Политика
Новости

В Минобрнауки отвергли идею сделать ВАК независимой

Интерфакс/Ведомости
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Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Минобрнауки доказала свою необходимость, вопрос о ее реформировании не стоит, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь министра образования Андрей Емельянов. По его словам, в ведомстве не сомневаются в эффективности работы ВАК и ее роли в системе присуждения ученых степеней. Мнение членов «Клуба 1 июля» не является позицией Российской академии наук, добавил Емельянов.

Входящие в «Клуб 1 июля» ученые потребовали реформировать ВАК и сделать ее независимой от Минобрнауки. Формировать комиссию, по их мнению, следует под контролем и при участии РАН, председателем ВАК может быть президент РАН. В составе комиссии должны быть авторитетные ученые с незапятнанной репутацией. Также они требуют лишить президиум ВАК права отменять решения экспертных советов, состоящих из специалистов.

«Клуб 1 июля» призвал президиум РАН выступить с инициативой реформирования ВАК и всей системы научной аттестации в России. Также клуб призвал РАН дать экспертную оценку соответствия диссертации министра культуры Владимира Мединского требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям и просто к научным трудам. Заявление подписали около 30 академиков и членов-корреспондентов РАН.

19 октября президиум ВАК проголосовал против лишения министра культуры ученой степени доктора исторических наук. Против лишения министра степени проголосовали 14 человек, «за» были шестеро. Ранее экспертный совет ВАК по истории призвал лишить Мединского степени. Окончательное решение примет министр образования и науки Ольга Васильева.

Решение президиума ВАК наносит удар по всей системе научной аттестации и дискредитирует существующую в России систему научных степеней, считают в «Клубе 1 июля».

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Политика
Новости

Путин встретится с уволенными губернаторами на следующей неделе

Ведомости
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Президент Владимир Путин на следующей неделе встретится с губернаторами, которых он уволил в конце сентября, – начале октября, рассказал «Дождю» близкий к Кремлю собеседник и подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вероятнее всего, встреча пройдет 31 октября.

По словам собеседника «Дождя», Путин на встрече выразит уважение ушедшим руководителям и может сказать, что их опыт будет востребован в будущем.

За 18 дней в конце сентября – начале октября Путин отправил в отставку 11 губернаторов. Всего с начала года были досрочно уволены 16 губернаторов. После первой «волны губернаторских отставок» в феврале Путин встречался с досрочно уволенными главами регионов. Тогда они услышали от президента слова благодарности за проделанную работу и пожелание помочь их преемникам. Последнее было обозначено в качестве главной цели встречи.

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Бизнес
Новости

Суд отказал Сбербанку в признании банкротом Эдуарда Сагалаева

Интерфакс/Ведомости
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Арбитражный суд Москвы отказал Среднерусскому банку Сбербанка России в банкротстве тележурналиста и президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева. Как сообщает «Интерфакс», суд признал заявление банка необоснованным и прекратил производство по делу. В суде представитель банка заявил, что долг урегулирован в деле о банкротстве основного должника, и попросил признать заявление о банкротстве Сагалаева необоснованным. Представитель Сагалаева согласился, что «оснований для признания заявления обоснованным не имеется», передает «Прайм».

На предыдущих заседаниях стороны сообщали о подготовке мирового соглашения по делу о банкротстве должника.

Иск о банкротстве Сагалаева был подан 10 апреля. Представитель банка объяснял, что просил признать журналиста банкротом «в связи с неисполнением последним обязательств по договору поручительства».

Сагалаев рассказывал «Коммерсанту», что он был поручителем по кредиту своего сына, который брал деньги у Сбербанка на создание клиники. По его словам, клиника была создана пять лет назад и работает, должник выплачивал кредит, но «в связи с кризисом возникли некоторые затруднения». «Мы вели переговоры со Сбербанком о подписании мирового соглашения. Вроде все было нормально, но Сбербанк, видимо, решил ускорить процесс таким образом», – говорил он в апреле.

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Недвижимость
Новости

В Подмосковье реконструируют или построят 17 объектов к ЧМ-2018

Ведомости
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В Московской области к чемпионату мира по футболу построят с нуля или реконструируют 17 объектов, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе Ассоциации застройщиков Подмосковья. Члены ассоциации, которые участвуют в подготовке спортивной инфраструктуры, «вышли на активную фазу реализации проектов». Работы идут по подготовке административных зданий, прокладке инженерных коммуникаций и обустройству футбольных полей с естественным покрытием.

Urban Group, которая с нуля строит стадион в Долгопрудном, уже завершила работы по подготовке футбольного поля. Там в соответствии с требованиями по нормам сцепления, твердости поверхности, дренажа и вентиляции FIFA уложено восемь слоев песка и щебня разных фракций. На поле высеяно более 800 кг семян травы. В ассоциации готовность поля оценивают как стопроцентную.

Одновременно Urban Group строит там административное здание. Уже завершена заливка его фундамента, ведется прокладка инженерных сетей. Объект должен быть сдан во II квартале 2018 г.

В Бронницах ФСК «Лидер» реконструирует Детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва им. Александра Сыроежкина. На новом футбольном поле размером 120 на 77 м уже высажена газонная трава. «В настоящее время заканчивается строительство двух административных зданий», – отметили в пресс-службе.

Группа компаний ПИК почти завершила переустройство футбольного поля в ходе комплексной реконструкции стадиона «Москвич» в Лобне. Сейчас идет монтаж прожекторных мачт, прокладываются наружные сети энергоснабжения и водоотведения, идет благоустройство территории, строятся здания для раздевалок, судейских помещений, конференц-зала.

ГК «Гранель» ускоренными темпами реконструирует стадион «Строитель» в Наро-Фоминском районе. На футбольном поле обустроены системы полива, уложено и утрамбовано песчаное основание, засеян газон. Под новые мачты подведен фундамент, смонтирован резервуар для полива поля.

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Бизнес
Новости

РЖД в случае продажи «Трансконтейнера» хочет создать аналогичного оператора

ТАСС
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РЖД в случае продажи пакета в «Трансконтейнере» использует полученные средства для создания аналогичного оператора, сообщил вице-президент РЖД Андрей Старков.

«Позиция сохраняется в той же логике: если будет принято решение о продаже, мы настаиваем на том, что пакет должен продаваться единым лотом на открытом аукционе, и мы хотим получить право на создание второго оператора, который будет иметь собственные вагоны и контейнеры», – сказал он. Старков добавил, что РЖД хочет направить вырученные от продажи средства на создание нового оператора, который, скорее всего, будет создан в виде отдельного юридического лица.

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Политика
Новости

Бывшая врач олимпийской сборной Китая рассказала о государственной системе допинга

Ведомости
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В 80-е и 90-е гг. в Китае действовала государственная система допинга в спорте, в которую были вовлечены больше 10 000 человек, передает Deutsche Welle. Это в интервью германскому журналисту Хайо Зеппельту сообщила бывшая врач китайской олимпийской сборной Сюэ Инсянь. Фильм Зеппельта о допинге в КНР вышел в эфире телеканала ARD в воскресенье. Сюэ Инсянь и ее сын сейчас находятся в Германии, они подали заявление о политическом убежище. На запросы ARD о комментариях минспорта КНР и национальный олимпийский комитет не ответили.

«Считалось, что те, кто принимает допинг, защищают страну. Кто отказывается это делать, вредит стране. А кто вредит стране, сидит в тюрьме», – заявила в эфире ARD Сюэ Инсянь. Она утверждает, что допинг принимали во всех видах спорта, начиная с 11-летних участников юношеских сборных. За отказ от допинга следовало исключение из команды.

Сюэ Инсянь была уволена из олимпийской сборной Китая во время Олимпиады 1988 г. в Сеуле. По ее словам, ее уволили за отказ дать допинг одному из гимнастов. После этого она работала в региональных спортивных организациях и ушла на пенсию в 1998 г. Она рассказала также о давлении, которое власти оказывали на нее и ее семью, чтобы она не рассказывала о допинге.

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Недвижимость
Новости

На салатовой ветке метро в Москве случился сбой в утренний час пик

Ведомости
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В Москве случился сбой на Люблинско-Дмитровской линии метро. В 8.55 микроблог метрополитена сообщил, что на центральном участке этой ветки «по техническим причинам» увеличены интервалы в движении поездов. В 9.09 предприятие сообщило, что поезда не ходят от «Чкаловской» до «Дубровки». В 9.20 микроблог сообщил, что движение поездов на центральном участке салатовой ветки восстановлено и вводится в график.

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Бизнес
Новости

En+ установила ценовой диапазон в $14–17 за GDR в рамках IPO

Интерфакс/Ведомости
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Диапазон цены размещения в рамках IPO En+ Group plc определен в $14–17 за GDR, говорится в сообщении компании. Таким образом, вся компания (до поступления средств от размещения новых акций) оценена в $7–8,5 млрд.

Без учета опциона на доразмещение объем сделки может составить 15,8–18,8% от увеличенного капитала.

Инвесторам En+ будут предложены новые и существующие бумаги на $1 млрд, но в какой пропорции, компания не информировала. Еще на $500 млн акции по цене размещения купит AnAn Group, структура китайского сырьевого трейдера CEFC, сообщала En+.

Бизнес
Новости

FT сообщила о переговорах Катарского суверенного фонда об участии в IPO En+

Ведомости
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Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority, QIA) ведет переговоры о покупке акций российской En+ в рамках ее IPO в ноябре, сообщает Financial Times со ссылкой на два источника, информированных о ходе переговоров. По их словам, фонд изучает возможности расширить присутствие в России. QIA – крупнейший акционер нефтетрейдера Glencore, они вместе купили 19,5% «Роснефти». Недавно En+ сообщила, что Glencore обменяет свой пакет в UC Rusal на долю в En+.

Представитель En+ от комментариев отказался, QIA на запрос FT не ответил.

О том, что QIA изучает возможность инвестировать в En+, «Ведомостям» 12 октября рассказали два человека, близких к участникам ее готовящегося IPO. По словам одного из них, фонд приглашен на IPO En+, по словам второго – фонду предлагали стать якорным инвестором. Третий собеседник «Ведомостей», близкий к одному из организаторов, говорит, что якорным инвестором фонд может и не стать, но участвовать в размещении может. Какую долю может купить QIA, ни один из источников не уточнял.

Участие QIA в размещении может поддержать IPO En+, пишет газета. По ее сведениям, Олег Дерипаска рассчитывает, что компания будет оценена в пределах $8–10 млрд, но изучавшие финансовые показатели En+ аналитики считают, что цена будет ниже, рынок считает оценку Дерипаски невозможной.

23 октября En+ сообщила, что диапазон цены размещения определен в $14–17 за GDR. Это соответствует оценке всей компании в $7–8,5 млрд.

En+ планирует IPO в начале ноября. Одним из якорных инвесторов размещения намерена стать связанная с CEFC компания AnAn Group, она готова выкупить бумаги En+ на $500 млн. Всего En+ намерена привлечь $1,5 млрд, а оценка всей En+ – $9–12 млрд, говорилось в презентации для инвесторов от VTB Capital, т. е. акционеры En+ готовы продать 12,5–16,7% компании. Часть акций продаст основной акционер – Олег Дерипаска (его компании Basic Element Limited или B-Finance Limited), а часть будет выпущена En+.

En+ объединяет электрометаллургические активы Дерипаски: «Евросибэнерго» и UC Rusal. На Гонконгской и Московской биржах торгуется 16,37% UC Rusal.

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