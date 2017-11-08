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«Яндекс.Навигатору» добавили голоса магистра Йоды и Дарта Вейдера

В «Яндекс.Навигаторе» появились голоса магистра Йоды и Дарта Вейдера, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Яндекса». Это больше сотни реплик. Их записали актеры, которые озвучивают этих персонажей в российском прокате.

Среди новых реплик есть и обычные подсказки вроде «поверните налево», и уникальные фразы. «Питает джедая Сила, но опасаться Темной стороны надо», — предупреждает Йода в начале поездки. «Дарт Вейдер принимает командование этим Звездным разрушителем», - скажет в такой же ситуации владыка ситхов.

По числу пользователей, выбравших Йоду и Вейдера, приложение ежедневно определяет, какая сторона Силы взяла верх.

Водитель также может выбрать новую метку для своего автомобиля — стрелка превращается в истребитель повстанцев или имперский корабль.

Сначала в навигаторе были голоса штурманов Оксаны и Дмитрия. Затем к ним добавили голоса комментатора Василия Уткина, актера и режиссера Федора Бондарчука, трансформера-автобота Оптимуса Прайма и другие.