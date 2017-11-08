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Умерла дочь Людмилы Гурченко

В Москве умерла дочь актрисы Людмилы Гурченко Мария Королева, сообщил сайт Андрея Малахова Starhit. Она умерла после записи передачи Малахова для канала «Россия 1». Выпуск шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» с ее участием должен выйти в эфир 8 ноября, уточняет издание.

Смерть Королевой агентству «Москва» подтвердил ее адвокат Шота Георгадзе. Причина смерти неизвестна, добавил он. Георгадзе напомнил, что представлял интересы Королевой при разделе имущества после смерти ее матери.

Марии Королевой было 58 лет. Ее отцом был сценарист Борис Андроникашвили, сын писателя Бориса Пильняка. У Королевой остались дочь Елена и внучка Тася. Передача была посвящена встрече Королевой с братом, который живет в Тбилиси.

Народная артистка СССР Людмила Гурченко умерла 30 марта 2011 г. в возрасте 75 лет.