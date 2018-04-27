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Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» откроет «Кинотавр»

Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» откроет «Кинотавр» в этом году, следует из программы кинофестиваля.

Фильм рассказывает о начале творческого пути музыканта Виктора Цоя и группы «Кино». Главную роль исполнил Тео Ю, также в фильме сыграли Рома Зверь, Ирина Старшенбаум, Александр Горчилин, Филипп Авдеев и другие.

Серебренников монтировал фильм, находясь под домашним арестом. Он обвиняется в хищении бюджетных средств при подготовке проекта «Платформа». Следствие считает, что режиссер и его знакомые похитили 133 млн руб.

Мировая премьера фильма состоится на 71-м Каннском кинофестивале в мае. В российский прокат картина выйдет 7 июня.

Закроет кинофестиваль фильм Веры Кричевской «Дело Собчака».

29-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи со 2 по 10 июня. В основной конкурсной программе представлены 12 фильмов.