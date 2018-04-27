Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» откроет «Кинотавр»

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Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» откроет «Кинотавр» в этом году, следует из программы кинофестиваля.
Фильм рассказывает о начале творческого пути музыканта Виктора Цоя и группы «Кино». Главную роль исполнил Тео Ю, также в фильме сыграли Рома Зверь, Ирина Старшенбаум, Александр Горчилин, Филипп Авдеев и другие.
Серебренников монтировал фильм, находясь под домашним арестом. Он обвиняется в хищении бюджетных средств при подготовке проекта «Платформа». Следствие считает, что режиссер и его знакомые похитили 133 млн руб.
Мировая премьера фильма состоится на 71-м Каннском кинофестивале в мае. В российский прокат картина выйдет 7 июня.
Закроет кинофестиваль фильм Веры Кричевской «Дело Собчака».
29-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи со 2 по 10 июня. В основной конкурсной программе представлены 12 фильмов.
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Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов заявил о том, что инструменты блокировки мессенджера Telegram неэффективны, передает «Интерфакс».
«Не все инструменты, которые применяются нашим надзором, работают эффективно», - отметил Абызов. По его словам, необходимо избегать таких ситуаций, как с блокировкой Telegram. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо проанализировать, как работают все инструменты, которые есть в наличии, «как работают в том числе системы обратной связи, когда ограничивается пользователь, который не имеет никакого отношения к предмету ограничений, как быстро реагирует на это надзорное ведомство», пояснил он.
По его словам, важна и скорость принятия решений. «Мы не можем себе позволить, если какие-то инструменты дают сбой, исправлять их в течение длительного времени. А сутки - это уже длительное время», - отметил Абызов. По его словам, в информационной среде необходимо принимать решения практически моментально. «Если где-то ошиблись - быстро исправить. Сегодня так система не сработала», - заявил он.
Абызов надеется, что Роскомнадзор и владельцы Telegram смогут договориться. «Telegram - это круто. Я надеюсь, что удастся найти решение», - сказал он.
В ночь на 27 апреля в реестр запрещенных сайтов попали ip-адреса «В контакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. К сбоям в работе этих сайтов привели действия иностранных хостинг-провайдеров, объяснил Роскомнадзор. Позже Mail.ru Group, которой принадлежат «Одноклассники», «Мой мир» и «В контакте», запустила собственные прокси-серверы для обхода блокировок.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
twitter.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за протестов в 2011 г. В2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы. Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
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vk.com/durov
С кем и почему. С ФСБ из-за митингов на Украине. 3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине. Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров. Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
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ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С кем и почему. С МВД из-за нарушения правил дорожного движения. 5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски. Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину. Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
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medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С Щербовичем из-за Telegram. В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск. Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram. Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
4/7
medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С бывшим сотрудником из-за увольнения. Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram). Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб. Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
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instagram.com/durov
С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму. В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп. Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
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instagram.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за ключей шифрования. Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно. Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.
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«Мегафон» закрыл сделку по покупке компании «Неоспринт» за 720 млн руб., следует из сообщения компании. 70% суммы «Мегафон» выплатит до 7 мая этого года, остальные деньги компания получит спустя три месяца.
По данным «Мегафона», «Неоспринт» владеет третьим по величине частотным ресурсом в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, доступным в Москве, - ей принадлежит полоса частот шириной 24 МГц. Этот диапазон частот востребован для строительства сетей 5G - «Мегафон» планирует развернуть на них в столице опытную сеть пятого поколения, которая будет работать на ЧМ-2018 по футболу.
Пока ни у одного российского оператора нет частот для развертывания таких сетей. Между тем, согласно программе «Цифровая экономика», к 2020 г. 5G-сети должны быть развернуты во всех городах России с населением от 1 млн человек.
5G позволяет подключаться к интернету на скорости втрое большей, чем в сетях четвертого поколения (LTE), - до 1 Гбит/с. Технологию планируется применять для подключения сотен тысяч датчиков и других устройств интернета вещей. Одну из первых 5G-сетей в мире развернули на Олимпийских играх в Пхенчхане Intel, Samsung и оператор KT. В течение пяти лет расходы российских операторов на внедрение 5G составят примерно 300 млрд руб., посчитала ранее операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова.
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Шведская группа ABBA впервые за 35 лет записала две новые песни. Об этом сообщается в официальном аккаунте группы в Instagram. «Мы все четверо почувствовали, что спустя 35 лет будет весело объединить свои силы снова и прийти в звукозаписывающую студию. Так мы и сделали», — говорится в сообщении.
Результатом стали две новые песни, одну из которых — I Still Have Faith in You — в декабре исполнит цифровая копия квартета в специальной программе, спродюсированной телеканалами NBC и BBC, отмечается в сообщении.
По словам музыкантов, в процессе работы они почувствовали, что время будто остановилось, а 35 лет перерыва были лишь коротким отпуском. «Возможно, мы постарели, но песня — новая. И это хорошо!» — заключили они.
Группа ABBA была создана в 1972 г., за 10 лет существования квартет выпустил восемь альбомов, сообщается на сайте группы. До сих пор ежегодно продаются около 2-3 млн пластинок группы. Песни ABBA легли в основу мюзикла Mamma Mia!, который посмотрели около 60 млн человек.
В 2010 г. АВВА была включена в Зал славы рок-н-ролла. Осенью 2017 г. группа анонсировала мировое турне, в которое отправились цифровые копии музыкантов.
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Управляющий директор российского представительства Kia Motors Александр Мойнов покинул пост, сообщает RNS со ссылкой на сообщение компании. «С 27 апреля 2018 г. Александр Мойнов оставляет пост управляющего директора компании и покидает Kia Motors Rus на основании личного решения», — говорится в сообщении.
Компания пока не назначила нового управляющего директора.
Мойнов работал в Kia Motors с января 2016 г. Он начал работу в автомобильном бизнесе с 1993 г. в компании General Motors. В разные годы занимал руководящие должности в GM, Opel, Chevrolet.
Под руководством Мойнова Kia Motors увеличила рыночную долю с 10,2 до 11,4%, а модель Kia Rio стала самым продаваемым автомобилем среди всех представленных на российском рынке моделей, отметили в компании.
Кореец Kia Rio стал самым продаваемым автомобилем 2017 г., подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За год россияне приобрели 96 689 Rio (рост к 2016 г. на 10,3%)
1/10
Евгений Разумный / Ведомости
На втором месте оказалась Lada Granta, уступившая первенство корейским автопроизводителям в прошлом году. В 2017 г. было продано 93 686 Granta – почти на 7% больше, чем годом ранее
2/10
Андрей Гордеев / Ведомости
У Lada Vesta, продажи которой стартовали осенью 2015 г., третье место – в 2017 г. россияне приобрели 77 291 автомобиль (+40% к 2016 г.)
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
Продажи ближайшего конкурента моделей Rio и Vesta - Hyundai Solaris составили чуть более 68 600 штук – это на 24% меньше, чем в 2016 г.
4/10
Евгений Разумный / Ведомости
Топ-5 замыкает еще один Hyundai. В 2017 г. было продано 55 305 Creta, его производство началось в Петербурге в конце лета 2016 г.
5/10
Volkswagen
Продажи Volkswagen Polo составили почти 48 600 штук – на 2% больше по сравнению с предыдущим годом
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
Продажи Renault Duster в 2017 г. – 43 828 штук, по сравнению с предыдущим годом они незначительно снизились
7/10
Евгений Разумный / Ведомости
Lada Largus вышла на восьмое место после десятого в прошлом году – в 2017 г. было продано 33 601 автомобиль. Рост к 2016 г. – 14,5%
8/10
Максим Стулов / Ведомости
Продажи Lada Xray начались в феврале 2016 г. За год было продано 33 319 Xray
9/10
Евгений Егоров / Ведомости
Toyota RAV 4 замыкает десятку лидеров, продажи этой модели составили немногим более 32 900 автомобилей (+7,6% к 2016 г.). Российский авторынок прервал в 2017 г. полосу неудач, но путь к полному восстановлению еще долог, констатировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, представляя результаты года
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Президент ВТБ Андрей Костин предложил посадить 0,26 га леса в Иркутской области за счет средств президента России Владимира Путина. «Если вы не возражаете, мы посадим эти деревья от вашего имени», — сказал Костин, обращаясь к Путину во время заседания попечительского совета Русского географического общества (РГО) в пятницу. — Для этого нам нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счета в банке ВТБ 104 000 руб.».
На деньги Путина планируется купить 1040 саженцев сосны для восстановления сгоревшего леса в Иркутской области, пояснил Костин. По его словам, клиенты ВТБ уже высадили там более 800 000 деревьев.
Не дожидаясь реакции Путина, Костин сразу после выступления направился к президенту, держа в руках непрозрачную папку. «Вы за деньгами уже идете? — поинтересовался Путин. — Страшные люди эти банкиры».
Позже Костин оказался в числе четырех членов попечительского совета РГО, которых Путин попросил остаться для разговора, «не связанного с деятельностью» общества. Такое же приглашение получили руководители ВГТРК Олег Добродеев, «Газпромнефти» Александр Дюков и «Аэрофлота» Виталий Савельев. О теме разговора Путин не сообщил.
Президент Владимир Путин в 2017 г. заработал 18,73 млн руб. – существенно больше, чем в предыдущие годы. Рост доходов президента связан с продажей земельного участка площадью 1500 кв. м, пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В остальном перечень имущества Путина остался прежним: в его собственности находятся квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, два раритетных автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». Также в пользовании главы государства имеются квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м
1/7
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в 2017 г. 8,56 млн руб. В позапрошлом году он получил доход в размере 8,59 млн руб. Имущество премьера за год не изменилось. Он владеет квартирой площадью 367,8 кв. м, автомобилями «ГАЗ-20» 1948 года выпуска и «ГАЗ-21» 1962 года выпуска. Медведев также арендует земельный участок площадью 4700 кв. м на 49 лет
2/7
Владимир Федоренко / РИА Новости
Депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Аникеев стал лидером среди депутатов по доходам в прошлом году, он заработал 4,3 млрд руб. Аникеев – основатель ABI Group, которая занимается мясопереработкой и девелопментом. В Госдуме он с 2007 г. До 2015 г. Аникеев входил в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
3/7
Максим Стулов / Ведомости
Вице-премьер Александр Хлопонин оказался лидером по доходам в правительстве России в 2017 г. – его доход превысил 2,9 млрд руб. Из декларации Хлопонина исчез находившийся в ней ранее дом площадью 818,4 кв. м и земельный участок в 8223 кв. м в Италии. Теперь вся недвижимость зампреда правительства, включая жилой дом площадью около 3000 кв. м, находится в России
4/7
Евгений Разумный / Ведомости
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов в 2017 г. заработал 2,76 млрд руб. Это в 230 раз больше, чем в позапрошлом году (12 млн руб.). Автопарк Керимова пополнился автомобилем Benz Mercedes-Maybach S 600. Также ему принадлежит Mercedes-Benz S 600. Керимов сейчас находится во Франции, где ему предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
5/7
Совет Федерации
Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев, занимавший первое место по доходам в Совете Федерации в 2016 г., в прошлом году оказался на втором месте с 1,878 млрд руб. Сенатор является совладельцем «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки
6/7
Станислав Красильников/ТАСС
На втором месте по доходам в Думе – депутат от "Единой России" Николай Борцов с 1,14 млрд руб. В его собственности два жилых дома, квартира и гараж. В 2016 г. его доход составил 604,7 млн руб.
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Наблюдательный совет «Алросы» рассмотрит 28 апреля вопрос об интеграции крупнейшего в России огранщика - «Кристалла», сообщила алмазодобывающая компания. В марте этого года Минфин заявлял о подготовке приватизации «Кристалла», на 100% принадлежащего России.
«Приобрести в ходе приватизации акции смоленского производителя бриллиантов «Кристалл» способен только стратегический инвестор, и выступить в этой роли может только компания «Алроса», - говорил в марте 2017 г. агентству «Интерфакс» генеральный директор «Кристалла» Максим Шкадов. В марте 2018 г. представитель «Кристалла» подтверждал «Ведомостям», что другой претендент на приватизацию едва ли возможен.
Представитель «Алросы» подчеркнул, что решений об одобрении или неодобрении участия «Алросы» в приватизации «Кристалла» на заседании набсовета 28 апреля не предусматривается. «Пока речь идет лишь об обсуждении целесообразности такой интеграции и ее перспектив, возможных вариантов интеграции, включая вопросы, касающиеся потенциальной системы распределения сырья и управления продажами», - пояснил представитель алмазодобывающей компании.
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Басманный суд Москвы отказался перевести из СИЗО под домашний арест бывшего директора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского, который является фигурантом дела о хищениях в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.
«Суд не нашел обоснованности для удовлетворении ходатайства следствия», — приводит «РИА Новости» слова судьи Евгении Николаевой.
С ходатайством о переводе Малобродского под домашний арест ранее выступил Следственный комитет. Следователи указывали на возраст обвиняемого (ему 60 лет) и состояние его здоровья. Прокуратура выступила против изменения меры пресечения.
Малобродский вместе с режиссером и художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым обвиняются в хищении бюджетных средств при подготовке проекта «Платформа». Следствие считает, что режиссер и его знакомые похитили 133 млн руб.
По делу проходят также гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.
Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа», доставлен в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Ранее Следственный комитет подал в суд ходатайство об отправке Серебренникова под домашний арест
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Евгений Разумный / Ведомости
Кирилл Серебренников в Басманном суде
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Евгений Разумный / Ведомости
Адвокат Дмитрий Харитонов и режиссер Кирилл Серебренников (слева направо) перед рассмотрением ходатайства об избрании меры пресечения в Басманном суде
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Около сотни журналистов собрались у здания суда в ожидании рассмотрения ходатайства, режиссера пришли поддержать актеры и деятели культуры
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Евгений Разумный / Ведомости
Кирилл Серебренников в Басманном суде
6/22
Ярослав Чингаев для Ведомостей
За Серебренникова готовы поручиться десятки деятелей культуры, пишет РБК. Среди них писательница Людмила Улицкая
7/22
Евгений Разумный / Ведомости
Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил Серебренникова под домашний арест до 19 октября, хотя защита предлагала отпустить его под поручительство или под залог
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Журналист Леонид Парфенов
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Евгений Разумный / Ведомости
Представители прессы в здании Басманного суда, где рассматривалось ходатайство следствия об аресте режиссера Кирилла Серебренникова
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На 77-м году жизни после инсульта скончался один из создателей модификаций советского автомобиля повышенной проходимости ВАЗ-2121 «Нива» и ведущий конструктор внедорожника второго поколения Chevrolet Niva Валерий Доманский. Его смерть в пятницу подтвердил представитель «АвтоВАЗа», сообщило «РИА Новости».
Доманский жил и работал в Тольятти и до последнего дня принимал активное участие в деятельности «АвтоВАЗа». «Коллектив предприятия глубоко скорбит о потере и выражает искренние соболезнования семье и близким Валерия Ивановича», - сказал представитель автоконцерна.
«Нива», вставшая на конвейер «АвтоВАЗа» в 1977 г., стала первым в мире крупносерийным автомобилем-кроссовером и «лицом» советского, а позднее - и российского автоэкспорта. Всего произведено более 2 млн этих автомобилей, продажи усовершенствованной модели под брендом LADA 4x4 продолжаются по сей день. Доманский работал над автомобилем вместе с его идеологом Петром Прусовым, разработал его амфибийный вариант ВАЗ-2122 «Река», не пошедший в серию, а также ВАЗ-2123, ставший впоследствии Chevrolet Niva.
Под руководством Доманского были разработаны и освоены в производстве автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099. В последние годы Доманский работал над улучшениями Chevrolet Niva, а также над «Нивой» третьего поколения на оригинальной вазовской платформе. В итоге руководство автозавода решило делать новый внедорожник на платформе Renault (LADA 4х4 NG (New Generation)).
В 2017 г. скончался Петр Прусов, ведущий конструктор первой «Нивы» ВАЗ-2121, вместе с которым долго работал Доманский.
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Mail.ru Group, которой принадлежат социальные сети «Одноклассники», «Мой мир» и «В контакте», запустила свои прокси-серверы для обхода блокировок. «Для стабильного доступа к вашим любимым сервисам запилили прокси. Пользуйтесь!» – говорится в сообщении компании в группе «В контакте».
В пресс-службе Mail.ru Group «РИА Новости» подтвердили эту информацию. В компании не связывают это с блокировкой конкретных сервисов. «Как говорил Зигмунд Фрейд: "Иногда сигара – это просто сигара", а прокси – это просто прокси», – пошутили в пресс-службе.
В ночь на 27 апреля IP-адреса «В контакте», «Одноклассников», а также «Яндекса», Twitter, Facebook, Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet попали в реестр запрещенных сайтов.
Это стало результатом действий Роскомнадзора, который с 16 апреля пытается заблокировать Telegram. Мессенджеру удается обходить блокировку, меняя IP-адреса. Например, он использует хостинг Amazon и Google. Роскомнадзору приходится блокировать подсети, из-за чего возникают проблемы с доступом к другим ресурсам.
15 мая стало известно о том, что Роскомнадзор может заблокировать доступ в мессенджер Telegram в России в случае отказа от сотрудничества с ведомством. «Ведомости» ознакомились с копией письма Роскомнадзора в адрес Telegram Messenger LLP – письмо было отправлено на прошлой неделе, об этом рассказали два человека, получившие копию письма и узнавшие о его отправке от чиновников. Представитель Роскомнадзора не комментирует ни само письмо, ни факт его отправки
1/5
Евгений Разумный / Ведомости
В начале мая Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger (BBM), LINE, Imo.im и китайский аудиовизуальный чат Vchat из-за того, что те не откликнулись на просьбу Роскомнадзора предоставлять по требованию ведомства свои данные. Закон обязывает организаторов распространения информации (в том числе мессенджеры) предоставлять по требованию Роскомнадзора свои контактные данные, необходимые для внесения в соответствующий реестр
2/5
Zello
Немного ранее была заблокирована интернет-рация Zello. Попытка заставить все зарубежные организации работать в России по российским законам предпринимается в отношении всех организаций и мессенджеров, заявил «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента
3/5
Евгений Разумный / Ведомости
Ссылаясь на уже другой закон - антипиратский – в январе 2016 г. Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер rutracker.org. В конце 2015 г. Мосгорсуд вынес два решения о пожизненной блокировке ресурса по иску правообладателей. Антипиратский закон, дающий правообладателям возможность добиваться оперативной блокировки сайтов с пиратским контентом, начал работать в 2014 г., а с 1 мая 2015 г. его действие было расширено на софт и другие виды контента (кроме фотографий)
4/5
Евгений Разумный / Ведомости
17 ноября 2016 г. Роскомнадзор внес сайт LinkedIn в реестр нарушителей закона о персональных данных. Спустя несколько дней доступ к сайту социальной сети деловых контактов в России был заблокирован. По закону с 1 сентября 2015 г. персональные данные россиян должны храниться внутри страны, но LinkedIn этого не делает. Летом 2016 г. Роскомнадзор обратился в суд с иском против компании, требуя признать соцсеть нарушителем закона о персональных данных, суд принял сторону чиновников. «Linkedin будет по-прежнему доступен на русском языке, и мы надеемся, что в будущем мы сможем восстановить сервис в России», - заявил представитель компании в марте 2017 г.
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Оператор проекта строительства газопровода «Северный поток - 2» - Nord Stream 2 - привлек суммарно у партнеров 2 млрд евро. Об этом рассказал в ходе телефонной конференции начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников, передает ТАСС.
«В марте 2018 г. проектная компания привлекла от европейских энергетических компаний дополнительно 404 млн евро. Таким образом, общая сумма привлеченных средств достигла 2 млрд евро», - пояснил Иванников.
Германия и Финляндия выдали все необходимые разрешения для начала строительства, напомнил он. Сейчас ведется работа по получению аналогичных разрешений от Швеции, Дании и России.
Ранее финансовый директор Nord Stream Пол Коркоран заявлял, что участники «Северного потока - 2» в прошлом году инвестировали в проект около 3 млрд евро. Средства распределены равными долями между западными инвесторами и «Газпромом».
Нефтегазовые компании традиционно были лидерами по размеру инвестиций, но падение цен на нефть заставило их осторожней смотреть в будущее. PetroChina заняла 2-е место в рейтинге корпоративных капиталовложений с $29 млрд
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Aly Song / Reuters
Не отстают и телекоммуникационные операторы. Их в топ-10 три – китайская China Mobile с $27 млрд и две американские компании, по расчетам составившей рейтинг S&P Global Market Intelligence
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Wolfram Scheible / Nord Stream 2
«Газпрому» приходится много тратить на строительство трубопроводов. Он, в частности, реализует такие проекты, как «Северный поток - 2» (на фото - доставка труб для него), «Турецкий поток», «Сила Сибири». Совокупные капитальные расходы составили в 2017 г. $25 млрд
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Royal Dutch Shell
После начала падения цен на нефть в середине 2014 г. нефтяные компании к 2016 г. отменили или отложили капиталовложения примерно на $1 трлн, по подсчетам Wood Mackenzie. Но восстановление цен позволило Royal Dutch Shell потратить в 2017 г. $23 млрд
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Richard Drew / AP
Крупнейшая телекоммуникационная компания США занимает и 1-е место в стране по инвестициям в развитие: они составили у AT&T $22 млрд
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Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
6-е место в мире с ней делит американский же производитель телекоммуникационного оборудования и высокоскоростных систем передачи данных Arris. Его капиталовложения составили тоже $22 млрд
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Kai Pfaffenbach / Reuters
Немецкий Volkswagen – единственный автопроизводитель в топ-10. Несмотря на последствия «дизельгейта», он активно развивает производство. В 2017 г. VW потратил $21 млрд, а в следующие пять лет инвестиции составят по плану 72 млрд евро ($86,4 млрд), в том числе 34 млрд евро ($40,8 млрд) в развитие электромобилей, цифровых технологий и автономных транспортных средств.
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Exxon Mobil
По предварительной оценке банка Barclays, капиталовложения в мировой нефтегазовой отрасли выросли в прошлом году на 7%. Exxon Mobil потратила $18 млрд
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Shannon Stapleton / Reuters
По прогнозу Goldman Sachs, инвестиции мировых технологических компаний будут расти в 2017-2020 гг. в среднем на 10,5% в год против 3,2% у компаний в целом. Телекоммуникационная компания Verizon Communications (ее подразделение Verizon Wireless – крупнейший в США поставщик услуг беспроводной связи) в 2017 г. инвестировала $17 млрд
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Чистая прибыль ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I квартале 2018 г. снизилась на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,2 млрд руб., следует из отчета компании.
При этом выручка компании выросла на 5,5% до 431,3 млрд руб. Валовая прибыль компании снизилась на 8,8% до 68,3 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 19,2% до 39,9 млрд руб., доналоговая прибыль упала на 31% до 17,8 млрд руб.
«Снижение финансовых показателей связано с отсутствием индексации грузовых тарифов в январе 2018 г. При этом закупочные цены для РЖД на материалы и топливо выросли с начала года», — сказали ТАСС в пресс-службе РЖД.
По итогам прошлого года чистая прибыль РЖД по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась почти в 14 раз до 139,7 млрд руб., выручка — на 5,6% до 2,25 трлн руб., EBITDA — на 11,8% до 496 млрд руб. Наибольший рост показали доходы от грузовых перевозок. Чистый долг РЖД на конец 2017 г. составил 975,7 млрд руб.
РЖД входит в мировую тройку лидеров среди железнодорожных компаний, в том числе по объемам грузовых и пассажирских перевозок. Холдинг начал работу в октябре 2003 г., он на 100% принадлежит государству.
Консалтинговая компания Deloitte, проанализировав расходы РЖД, выяснила, что монополия суммарно может сэкономить до 130 млрд руб. И это без учета десятков миллиардов рублей, которые можно дополнительно сберечь на конкурсных закупках. В начале ноября президент РЖД Олег Белозеров уже докладывал президенту Путину о сэкономленных за год 100 млрд руб. «В 2016 г. расходы компании сокращены на 63,9 млрд руб. (с 1353,4 млрд до 1289,5 млрд руб.). В 2015 г. уже была проведена оптимизация затрат на 39,8 млрд руб., в результате чего общая оптимизация составила 103,7 млрд руб. за два года», – уточнял представитель мопонолии
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Денис Абрамов / Ведомости
Эксперты Deloitte выявили, что РЖД совершенно не экономит на закупках: скидки к начальной цене контракта составляют лишь 0,01-0,1%. У «Транснефти», например, – 14,7%, у «Газпрома» – 4,1%. А результат крупнейших публичных конкурсов РЖД – потенциальные сделки с заинтересованностью, пишут эксперты
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Игорь Агеенко / РИА Новости
Более 35 млрд руб. можно сэкономить за счет ревизии масштабных проектов: строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань, модернизации БАМа (на фото) и Транссиба, развития инфраструктуры на подходе к портам Азово-Черноморского бассейна
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Е. Разумный / Ведомости
Еще от 25 млрд до 60 млрд руб. РЖД сможет сэкономить на сокращении до 4% персонала (около 35 000 человек), считают в Deloitte. Оптимизировали численность работников в компании и раньше, но в основном за счет рабочих, число руководителей оставалось при этом прежним, заметили эксперты. Руководящий состав насчитывает до 370 000 человек, или 35%
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Юрий Смитюк / ТАСС
До 7 млрд руб. можно сэкономить на локомотивах, считают эксперты. Из них около 4 млрд руб. – за счет среднегодового роста производительности локомотивов (3,5% ежегодно). Еще около 1,5 млрд руб. – сокращение закупок 12-13 локомотивов из-за их более высокой производительности
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Кирилл Каллиников / РИА Новости
С 2007 г. РЖД стала классифицировать капремонт путей как реконструкцию. Это позволило финансировать такие затраты не как операционные расходы — из средств компании, а как инвестиции, которые в числе прочего оплачивались из бюджета. Если снова проводить капремонты на участках, не требующих расширения путей, это сэкономит монополии до 6,7 млрд руб. В 2016 г. эксперты предлагают установить внешний контроль за такими работами: ценовой и технологический
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Andrey Rudakov / Bloomberg
Монополия – крупнейший в России потребитель дизельного топлива (2,7 млн т, или 8% от всего потребления). Но только 40% компания закупает напрямую у НПЗ, остальное – через трейдеров, без всякой скидки к биржевой цене. Отказ от посредников принесет РЖД до 2,8 млрд руб. экономии, 1 млрд руб. может достичь скидка за объем
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Андрей Гордеев / Ведомости
Экономия на закупке тепло- и электроэнергии принесет РЖД 0,9 млрд руб. Для этого нужно снизить сбытовую маржу «Энергопромсбыта» («дочка» РЖД) и оптимизировать трансграничные закупки электроэнергии с Казахстаном