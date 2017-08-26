Съемки фильма «Лето» продолжились без Кирилла Серебренникова

В центре Санкт-Петербурга сегодня ночью продолжились съемки фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом в Москве. Представители съемочной группы не стали общаться с журналистами и отказались сообщать, кто руководит съемочным процессом.

Ранее продюсер фильма Илья Стюарт заявил, что съемки будут заморожены. «Съемочный процесс фильма "Лето" будет заморожен сразу после съемок технических сцен и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером и по его заметкам», — говорится в официальном заявлении продюсера.

Съемки фильма «Лето» начались в конце июля. Сценарий к ленте написали Михаил и Лили Идовы, известные по работе над проектом «Оптимисты». Он затрагивает период конца 1970 г. — начала 1980 г., когда 18-летний Виктор Цой записывал свой первый альбом. Релиз картины намечен на осень 2018 г.

Серебренников был задержан в ночь на 22 августа в Петербурге по подозрению в организации хищения не менее 68 млн руб., после чего был доставлен в Москву. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину режиссер не признал, назвав обвинение абсурдным.