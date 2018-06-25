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Сборная России сыграет в плей-офф чемпионата мира с командой Испании

Соперником сборной России по футболу в 1/8 финала чемпионата мира стала сборная Испании. Испанцы с пятью очками заняли первое место в группе B благодаря ничьей со сборной Марокко – 2:2.

В параллельном матче сборная Португалии сыграла вничью 1:1 со сборной Ирана. Португальцы также заработали на групповом этапе пять очков, однако заняли второе место из-за меньшего числа забитых мячей. Сборная Ирана с четырьмя очками осталась на третьем месте в группе, футболисты Марокко заняли последнее, четвертое место, заработав одно очко.

Команды России и Испании сыграют 1 июля на московском стадионе «Лужники». Игра начнется в 17 часов по московскому времени.

Сборная России в понедельник, 25 июня, проиграла заключительный матч группового этапа сборной Уругвая – 0:3. Несмотря на поражение, российская команда впервые в своей истории пробилась в плей-офф турнира. До этого сборная России трижды играла на чемпионатах мира и ни разу не могла преодолеть групповой этап.

Сборные СССР и России ни разу не играли против сборной Испании на чемпионатах мира по футболу. Сборная России дважды играла с испанцами на чемпионате Европы по футболу в 2008 г. и оба раза проиграла – 1:4 и 0:3.