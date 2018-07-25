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Доходность на номер люксовых отелей во время ЧМ-2018 выросла более чем на 300%

Доходность на номер люксовых отелей Москвы во время чемпионата мира по футболу выросла более чем на 300%, говорится в отчете компании Cushman & Wakefield.

Предварительные операционные результаты за июнь 2018 г. говорят о значительном (200-300% и более) приросте в показателе доходности на номер в городских гостиницах в сравнении с июнем 2017 г. В среднем рост составил 277% - с 14 079 до 53 081 руб., а с учетом 13%-ного увеличения загрузки доходность на номер выросла на 326,5% до 44 745 руб. Этот результат удалось получить за счет повышения цен на размещение.

Во время ЧМ Москву посетили 4,5 млн болельщиков и туристов, в том числе 2,3 млн иностранцев, сообщил в интервью «Интерфаксу» мэр города Сергей Собянин. По его словам, болельщики принесли столичному бюджету дополнительные доходы в объеме 14,8 млрд руб. Также Собянин уточнил, что первые за много лет загрузка гостиниц превысила 90%.