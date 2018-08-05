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Ночной велопарад в Москве собрал рекордное количество участников

Более 30 000 человек приняли участие в ночном велопараде в Москве 4 августа. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

Колонна велосипедистов двинулась в 23.00 от Суворовской площади. Участники заезда проехали около 20 км по ночным улицам столицы и финишировали на Болотной площади. Из-за велопарада движение в центре Москвы было ограничено.

Велосипедисты ехали с небольшой скоростью – около 15 км/ч, отметила пресс-служба департамента. «Велопарад – это не гонка, а мероприятие в поддержку велоинфраструктуры и безопасности на дорогах», – пояснили в департаменте. Все велосипеды были оборудованы передним и задним фонарями, а некоторые украшены дополнительной подсветкой. «Участники приезжали не только на обычных городских и горных велосипедах, но и на самодельных», – добавила пресс-служба.

Ночной велопарад проходил в Москве в четвертый раз. В этом году темой заезда стал космос, обладатель лучшего костюма на космическую тематику получил в подарок смартфон.

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