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ВЦИОМ рассказал о желаниях россиян на Новый год

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проанализировал список желаний россиян на Новый год. Оказалось, что главный подарок, который россияне попросили бы у Деда Мороза, – это здоровье себе, родственникам и всем людям, говорится в сообщении ВЦИОМ: такое желание есть у 37% опрошенных, при этом чаще всего такого подарока желают люди в возрасте от 60 лет и старше (45%) и женщины (42%).

На втором месте в списке желаний россиян – это мир во всем мире (10%), а на третьем – материальное благополучие (9%), отмечает ВЦИОМ. По его данным, последнее пожелание было популярно преимущественно у опрошенных, которым от 18 до 24 лет. Каждый двадцатый хотел бы квартиру (5%), что загадывают чаще всего россияне от 18 до 34 лет, говорится в сообщении аналитического центра. Такое же количество участников опроса хотели бы карьерного роста и повышения зарплаты, а также столько же россиян пожелали благополучия всем людям, заключает ВЦИОМ.

В опросе ВЦИОМ принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Всего через телефон было опрошено 1600 респондентов. Молодые мечтают о деньгах, достойной и интересной работе, средние поколения — о зарплате и карьере, о квартире, даче, машине и семейном благополучии, а старшие — о здоровье и мире, приводятся в сообщении слова руководителя департамента исследований центра Степана Львова.

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