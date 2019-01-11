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Серебренникову дали премию «Белый слон» за фильм «Лето»

Лучшим режиссером 2018 г. по версии Гильдии киноведов и кинокритиков стал худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников – его решено отметить премией «Белый слон» за кинокартину «Лето» о Майке Науменко и Викторе Цое. Результаты голосования экспертного совета премии обнародованы в пятницу на церемонии в Доме кино, сообщил «Интерфакс».

«Пожелаем, чтобы свобода внешняя и свобода внутренняя у нас совпадали», – сказал кинокритик Андрей Плахов, называя имя лауреата. Формулировка награждения – «за впечатляющий симбиоз театра и кино».

Серебренников, обвиняемый в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа», монтировал картину, находясь под домашним арестом. Мировая премьера фильма прошла на основном конкурсе 71-го Каннского кинофестиваля.

Серебренников является основным фигурантом дела «Седьмой студии». Ему инкриминируется хищение в составе организованной группы 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011–2014 гг. основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации на реализацию проекта «Платформа». В декабре 2018 г. в Москве прошел процесс по делу. Кроме Серебренникова, на скамье подсудимых бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин и экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум. Никто из них не признает вину.

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