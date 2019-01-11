Серебренникову дали премию «Белый слон» за фильм «Лето»
Лучшим режиссером 2018 г. по версии Гильдии киноведов и кинокритиков стал худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников – его решено отметить премией «Белый слон» за кинокартину «Лето» о Майке Науменко и Викторе Цое. Результаты голосования экспертного совета премии обнародованы в пятницу на церемонии в Доме кино, сообщил «Интерфакс».
«Пожелаем, чтобы свобода внешняя и свобода внутренняя у нас совпадали», – сказал кинокритик Андрей Плахов, называя имя лауреата. Формулировка награждения – «за впечатляющий симбиоз театра и кино».
Серебренников, обвиняемый в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа», монтировал картину, находясь под домашним арестом. Мировая премьера фильма прошла на основном конкурсе 71-го Каннского кинофестиваля.
Серебренников является основным фигурантом дела «Седьмой студии». Ему инкриминируется хищение в составе организованной группы 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011–2014 гг. основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации на реализацию проекта «Платформа». В декабре 2018 г. в Москве прошел процесс по делу. Кроме Серебренникова, на скамье подсудимых бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин и экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум. Никто из них не признает вину.
10 главных фильмов 2018 года
Непафосный и печальный байопик астронавта Нила Армстронга, сделанный автором оскароносного «Ла-ла ленда». Но Луна все равно снята так, что от красоты можно задохнуться.
Одновременно лютый и очень культурный ремейк итальянской хоррор-классики. Мистические события в берлинской танцевальной школе даны на фоне социально-политических потрясений 1977 г., а диапазон культурных отсылок охватывает едва ли не все главные художественные явления конца 1970-х.
Кино эпических слияний и поглощений, а также начал прекрасной дружбы и горечи внезапных утрат. Marvel проводит ревизию своих супергероев и готовит их к последней решающей битве, запланированной на 2019 г.
Легкое и свободное упражнение в жанре мюзикла, героями которого стали легенды ленинградской рок-сцены 1980-х. Поразительно светлое пятно на фоне сегодняшних социально-политических заморозков.
Пригоршня остроумных новелл о Диком Западе в исполнении современных классиков, которые как никто умеют показать, с каким удивлением человек смотрит на простреленную шляпу, не замечая дырки в собственной голове.
Основанный на реальных событиях сюжет о полицейском-афроамериканце, на рубеже 1970-х внедрившемся в Ку-Клукс-Клан. Один из самых острых киноавторов современной Америки разбирается не только с расизмом, но и с историей американского кино.
Изящный и интимный мемуар о детстве в Мехико начала 1970-х. «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля.
Совершенно неожиданный поворот лидера «греческой странной волны» в историческую костюмную драму. Выдающиеся актерские работы Оливии Колман, Рейчел Вайс и Эммы Стоун, новаторская манера съемки и эталонное сочетание сарказма и драматизма.
Фильм, в котором почти ничего не происходит, и это волшебно. Просто море, брызги солнца на пересвеченной пленке, пляжный флирт, красивые юные лица, ноги, груди, попы. Удивительная драматургия, в которой из незначащих деталей и разговоров лета 1994-го во французском прибрежном городке постепенно вырисовываются и характеры героев, и контуры будущих социальных драм.
Парадоксальная и неоднозначная экранизация короткого рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай». Не самый совершенный, но самый тревожащий фильм года, очень остро передающий ощущение ускользающей реальности.