Стиль жизни

Новости

Картину Дали украли из галереи в США за 32 секунды

Работу Сальвадора Дали «Горящий жираф» похитили из галереи Dennis Rae Fine Art в Сан-Франциско, сообщает телеканал ABC7. На опубликованном телеканалом видео можно заметить мужчину в кепке и футболке, подходящего к картине. На то, чтобы войти в галерею, украсть произведение искусства и выйти из здания у него ушло всего 32 секунды, отмечает издание.

SURREAL HEIST: Brazen thief steals Salvador Dali etching valued at $20,000 from San Francisco art gallery. https://t.co/j78WyTxjqt pic.twitter.com/b3ug4zhTLM — ABC News (@ABC) 15 октября 2019 г.

«Горящий жираф» был выставлен в витрине, чтобы привлечь внимание к выставке произведений испанских сюрреалистов, проходившей в галерее в тот момент. Дали создал эту картину в 1966–1967 гг. под влиянием творчества Пабло Пикассо.

Директор галереи Анджела Келлетт сообщила телеканалу, что у вора мог быть сообщник, который отвлекал сотрудника галереи. По мнению директора галереи, продать картину будет крайне непросто, поскольку искусствоведы и эксперты хорошо знают перечень легально продающихся работ Дали.

В Москве в январе 2019 г. также произошла громкая кража – картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. На видеозаписи из музея было видно, как мужчина снял полотно со стены на глазах у посетителей, вытащил из рамы и унес. Похитителя приняли за работника музея, поиски картины начались только спустя несколько минут. Подозреваемого задержали на следующий день в Подмосковье, картину нашли и вернули в галерею. Похитителем оказался Денис Чуприков, уроженец Крыма. Его осудили на три года колонии.

Десять самых громких музейных краж