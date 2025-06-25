Главным редактором проекта «Ведомости. Как потратить» стала Надежда Караваева

Генеральный директор делового издания «Ведомости» (АО «Бизнес ньюс медиа») Игнатий Павлов рассказал, что опыт Караваевой в сегменте люкс и современных цифровых коммуникациях станет важным подспорьем для перезапуска проекта. «Для нас также важно, что Надежда уже работала с проектом “Как потратить” и хорошо знакома с ДНК медиапроекта. Уверен, что такой симбиоз позволит укрепить лидерские позиции проекта, расширить его цифровое присутствие и предложить читателям и партнерам еще более качественный и востребованный продукт», – добавил он.