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Главным редактором проекта «Ведомости. Как потратить» стала Надежда Караваева

Ведомости

Главным редактором медиапроекта «Ведомости. Как потратить» назначена Надежда Караваева. Она займется разработкой новой стратегии развития приложения, сообщили в АО «Бизнес ньюс медиа».

«Как потратить» сегодня – это не просто про вещи, это про философию осознанного выбора, инвестиции в эмоции, знания и впечатления. Наша задача – стать для читателей не просто гидом в мире товаров и услуг, а навигатором в мире новых идей, которые обогащают жизнь», – сказала она.

Караваева отметила, что медиапроект поможет грамотно потратить деньги и «самый ценный ресурс – время с максимальным качеством и смыслом». Это не первый опыт сотрудничества Караваевой с «Ведомостями». В 2016 г. она руководила запуском страницы «Как потратить» на сайте газеты.

Надежда Караваева
Надежда Караваева / Фото: Елена Назаренко

Генеральный директор делового издания «Ведомости» (АО «Бизнес ньюс медиа») Игнатий Павлов рассказал, что опыт Караваевой в сегменте люкс и современных цифровых коммуникациях станет важным подспорьем для перезапуска проекта. «Для нас также важно, что Надежда уже работала с проектом “Как потратить” и хорошо знакома с ДНК медиапроекта. Уверен, что такой симбиоз позволит укрепить лидерские позиции проекта, расширить его цифровое присутствие и предложить читателям и партнерам еще более качественный и востребованный продукт», – добавил он.

В прошлом Караваева работала в издательском доме Independent Media на должности главного редактора журнала Prime Traveller и шеф-редактора сайта Robb Report. С 2020 г. является автором Telegram-канала о ювелирных украшениях Jewellery Digest, насчитывающего более 24 000 подписчиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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