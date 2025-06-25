Главным редактором проекта «Ведомости. Как потратить» стала Надежда Караваева
Главным редактором медиапроекта «Ведомости. Как потратить» назначена Надежда Караваева. Она займется разработкой новой стратегии развития приложения, сообщили в АО «Бизнес ньюс медиа».
«Как потратить» сегодня – это не просто про вещи, это про философию осознанного выбора, инвестиции в эмоции, знания и впечатления. Наша задача – стать для читателей не просто гидом в мире товаров и услуг, а навигатором в мире новых идей, которые обогащают жизнь», – сказала она.
Караваева отметила, что медиапроект поможет грамотно потратить деньги и «самый ценный ресурс – время с максимальным качеством и смыслом». Это не первый опыт сотрудничества Караваевой с «Ведомостями». В 2016 г. она руководила запуском страницы «Как потратить» на сайте газеты.
Генеральный директор делового издания «Ведомости» (АО «Бизнес ньюс медиа») Игнатий Павлов рассказал, что опыт Караваевой в сегменте люкс и современных цифровых коммуникациях станет важным подспорьем для перезапуска проекта. «Для нас также важно, что Надежда уже работала с проектом “Как потратить” и хорошо знакома с ДНК медиапроекта. Уверен, что такой симбиоз позволит укрепить лидерские позиции проекта, расширить его цифровое присутствие и предложить читателям и партнерам еще более качественный и востребованный продукт», – добавил он.
В прошлом Караваева работала в издательском доме Independent Media на должности главного редактора журнала Prime Traveller и шеф-редактора сайта Robb Report. С 2020 г. является автором Telegram-канала о ювелирных украшениях Jewellery Digest, насчитывающего более 24 000 подписчиков.