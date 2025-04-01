Порой в жизни случаются истории, которым позавидует любой сценарист. В честь Дня смеха «Ведомости» и телеканал «Комедия» предлагают проверить, отличаете ли вы реальность от кино. Попробуйте угадать по описаниям, что это: плод фантазии сценаристов или реальность?