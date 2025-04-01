Тест. Кино или жизнь: отличаете ли вы реальные истории от вымысла сценаристов?1 апреля отмечается День смеха
Порой в жизни случаются истории, которым позавидует любой сценарист. В честь Дня смеха «Ведомости» и телеканал «Комедия» предлагают проверить, отличаете ли вы реальность от кино. Попробуйте угадать по описаниям, что это: плод фантазии сценаристов или реальность?
Вопрос 1 из 14
На известного блогера-пранкера после провокационной акции в церкви возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Чтобы избежать наказания, он скрылся в одном из монастырей Ивановской области.
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