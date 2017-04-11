Какие специалисты нужны российской промышленности

Сейчас на производственных специалистов приходится более трети вакансий работодателей и эта доля растет, констатирует директор «Юнити» по развитию Людмила Чернякова. По ее словам, в ближайшее время дефицит производственных кадров спровоцирует рост зарплат, как это произошло в прошлом году в пищевой промышленности. Пищевая промышленность сейчас входит в тройку лидеров по числу вакансий вместе с легкой промышленностью и производством стройматериалов. Однако в лидеры роста выбилась химическая промышленность, где резко вырос спрос на технологов-разработчиков и заведующих лабораториями, отмечает Георгий Самойлович, руководитель группы подбора производственного персонала «Юнити». Специалистам, способным создавать инновационные продукты, наниматели готовы платить по 150 000 руб. в месяц.

Станислав Злобин, руководитель группы подбора персонала «Юнити», отмечает большой спрос на механиков – специалистов по горному электромеханическому оборудованию в горнорудных компаниях. Кандидатам со стажем от двух до пяти лет предлагают по 60 000 руб. в месяц, а тем, кто готов работать в условиях Крайнего Севера, могут платить по 120 000 руб. и подъемные. Эксперт отмечает также рост спроса на технологов, менеджеров по качеству, специалистов по внутрицеховой логистике в металлообрабатывающих компаниях.