Зарплаты и занятость
Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: Малый бизнес платит больше

Как выкручивается малый бизнес США, чтобы повысить зарплаты

Чтобы предотвратить отток кадров к крупным конкурентам, приходится идти на жертвы

Президент компании Dahlstrom Roll Form, производящей изделия из стали и имеющей 113-летнюю историю, Роберт Уайт обычно повышает зарплату на 1,5–3% в год. Но за последние три года зарплаты и премии сотрудников этой компании росли в среднем на 10% в год. Уайт называет это повышение упреждающей мерой, чтобы удержать 35 сотрудников компании.

Темпы роста зарплат в малых компаниях только приближаются к уровню крупного бизнеса, который обычно платит сотрудникам больше. Этот рост усиливается из-за повышения спроса на работников и появления таких сайтов, как PayScale и Glassdoor, помогающих как начальникам, так и подчиненным легко увидеть уровень зарплат в компаниях-конкурентах.

Крейг Зоберис, президент Fusion OEM, подрядчика-производителя из пригорода Чикаго, поднимал почасовую оплату для сотрудников начального уровня на $1 каждый год из последних трех. Кроме того, в последние два года он активно стремится вознаградить лучших сотрудников компании, и рост их зарплат за последние четыре года достиг 73%.

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