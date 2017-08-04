Как выкручивается малый бизнес США, чтобы повысить зарплаты
- Рут Саймон
- / The Wall Street Journal
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Президент компании Dahlstrom Roll Form, производящей изделия из стали и имеющей 113-летнюю историю, Роберт Уайт обычно повышает зарплату на 1,5–3% в год. Но за последние три года зарплаты и премии сотрудников этой компании росли в среднем на 10% в год. Уайт называет это повышение упреждающей мерой, чтобы удержать 35 сотрудников компании.
Темпы роста зарплат в малых компаниях только приближаются к уровню крупного бизнеса, который обычно платит сотрудникам больше. Этот рост усиливается из-за повышения спроса на работников и появления таких сайтов, как PayScale и Glassdoor, помогающих как начальникам, так и подчиненным легко увидеть уровень зарплат в компаниях-конкурентах.
Крейг Зоберис, президент Fusion OEM, подрядчика-производителя из пригорода Чикаго, поднимал почасовую оплату для сотрудников начального уровня на $1 каждый год из последних трех. Кроме того, в последние два года он активно стремится вознаградить лучших сотрудников компании, и рост их зарплат за последние четыре года достиг 73%.
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