Работодатели начали заботиться о психическом здоровье персонала

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Алексей Таранин

Сотрудники часто говорят, что им нужен дополнительный выходной, чтобы восстановить психическое здоровье, но на самом деле занимаются домашними делами или отправляются на пляж. Тем временем множество людей, которым действительно нужно время, чтобы посетить психотерапевта или прийти в себя после приступа тревожности, не склонны сообщать своим руководителям, зачем им нужен перерыв в работе.

Многие компании побуждают сотрудников брать дни психического здоровья и использовать их по прямому назначению. В EY действует программа «Ты в порядке?», призывающая сотрудников предлагать помощь коллегам, испытывающим трудности. American Express дает своим сотрудникам возможность прямо в офисе получить бесплатную консультацию специалиста по психическим расстройствам. Prudential Financial предоставляет работникам гибкий график и доступ к консультациям профессиональных психотерапевтов. В зависимости от политики компании день психического здоровья может учитываться как больничный или как отгул по личным причинам.

В июне Мэдилин Паркер, веб-разработчик в софтверной компании Olark, страдающая депрессией и тревожным синдромом, разослала всем своим коллегам электронное письмо, что берет пару выходных дней на поправку психического здоровья. «Надеюсь, что я вернусь на следующей неделе отдохнувшей и восстановившейся на 100%», – написала она. Генеральный директор Olark Бен Конглетон в ответном письме поблагодарил Паркер за откровенность. «Пользуюсь случаем, чтобы напомнить всем, что нужно брать больничные для восстановления психического здоровья. Вы пример для всех нас», – написал он.

Паркер выложила эту переписку в Twitter, ее пост стал вирусным, набрав более 50 000 лайков. Конглетон заслужил похвалы от многих топ-менеджеров, включая главного операционного директора Facebook Шерил Сандберг.