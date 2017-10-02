Менеджмент
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Франческа Фонтана
Менеджмент
Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: Секрет эффективной команды

Как стать эффективным лидером команды

Надо научить людей доверять друг другу и четко распределить обязанности

Многие менеджеры стремятся к тому, чтобы в их команде царил дух сотрудничества, но добиться этого и одновременно сохранить высокую производительность труда и стопроцентную вовлеченность сотрудников в рабочий процесс бывает непросто.

Институт исследований эффективности корпораций (Institute for Corporate Productivity) опросил сотрудников и руководителей более 1000 организаций и выяснил, как у них организовано сотрудничество и совместная работа команд.

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