Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: Секрет эффективной команды
Как стать эффективным лидером команды
Надо научить людей доверять друг другу и четко распределить обязанности
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Наиболее эффективно команда работает, когда ее члены не стесняются сообщить руководству о перегруженности работой
PhotoXpress
Многие менеджеры стремятся к тому, чтобы в их команде царил дух сотрудничества, но добиться этого и одновременно сохранить высокую производительность труда и стопроцентную вовлеченность сотрудников в рабочий процесс бывает непросто.
Институт исследований эффективности корпораций (Institute for Corporate Productivity) опросил сотрудников и руководителей более 1000 организаций и выяснил, как у них организовано сотрудничество и совместная работа команд.
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